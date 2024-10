Reggina, Gallo: ‘L’obiettivo? Non dico quello che sento. Sui tifosi…’

Attraverso i canali ufficiali della società, le dichiarazioni sull’avvio della nuova stagione del presidente Luca gallo: “Una grossa emozione per me. Ho preso la squadra in corsa nella passata stagione, adesso invece si sta programmando tutto fin dall’inizio, dal menù per i calciatori fino alle federe per i letti. L’organizzazione dell’intera stagione è caratterizzata da tanto lavoro, oggi c’è stato lo start.

Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato e lo fanno ancora per la sistemazione del centro sportivo. Il risultato di quanto è venuto fuori lo dobbiamo a loro. Progetti per il S. Agata ce ne sono altri, per il momento si è fatto l’essenziale. Puntiamo a valorizzare una struttura che deve essere centrale per la Reggina.

Da questa stagione cosa mi aspetto? Non lo dico quello che sento, quello che vorrei dire, non dirò nulla. Semplicemente che stiamo iniziando e bla bla bla, questo mi dicono che devo dire. Quello che io ho dentro e lo hanno anche i tifosi lo sappiamo bene.

Invito tutti i tifosi che amano la Reggina di dare subito una risposta in termini di presenza in Piazza Duomo per la presentazione della squadra, da qui a poco diremo la data precisa. Già in quella serata spero ci siano tantissime persone e poi sono convinto che la campagna abbonamenti andrà bene. Sul tifo non ho dubbi, ci spetta una cavalcata importante”.

