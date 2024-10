Anche la Reggina interessata all’udienza del Tribunale del Riesame su Luca Gallo

E’ programmata per oggi l’udienza del Tribunale del Riesame rispetto all’arresto dello scorso 5 maggio del presidente della Reggina Luca Gallo. C’è attesa per capire quale sarà la decisione e quindi vedere se arriverà una conferma rispetto al precedente provvedimento, quindi arresti domiciliari e sequetro di aziende e quote, oppure una decisione differente. Per quello che riguarda il futuro della società amaranto, ci si chiede quali potrebbero essere gli scenari nel caso in cui dovesse arrivare una decisione positiva per il massimo dirigente, caso contrario, non vi è alcun dubbio che si andrà avanti per come si sta procedendo fino a questo momento. L’avvocato Naso, legale dell’imprenditore romano, ha già dichiarato che il presidente Luca Gallo a prescindere non ostacolerà l’eventuale cessione.