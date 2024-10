Reggina, Garufo: ‘Ci avviciniamo alla fine, vogliamo vincere il campionato’

A pochi giorni dalla sfida con il Picerno, ospite di Vai Reggina il difensore Desiderio Garufo:

Obiettivo: la vittoria del campioanto

“Sono stati tre giorni di allenamento molto intensi e ci prepariamo a questa trasferta per noi fondamentale. Le motivazioni contano moltissimo. Vogliamo coronare quel sogno che tutti noi abbiamo in testa sin dall’inizio di questa stagione. Siamo vicini alla conclusione del campionato, ci sono nove finali ed il nostro obiettivo è vincerlo.

Grande Gallo, bravissimo tecnici e giocatori

Facciamo parte di una società con un presidente che sta facendo enormi sacrifici per riportare la Reggina dove merita, un allenatore ed un gruppo importanti con numeri strepitosi. Quello che conta adesso è il finale e noi ci stiamo impegnando per questo.

Coronavirus e porte chiuse

Porte chiuse? Non sono la persona adatta per parlare di questo aspetto. Certamente la mia solidarietà a tutti coloro che si stanno spendendo per aiutare le persone in difficoltà, accettiamo la decisione. Chiaramente dal punto di vista calcistico la cosa ci danneggia visto che nel mese di marzo avremo tre partite in casa, ma il sostegno del pubblico lo avverti anche se non è presente sugli spalti.

I tifosi

Il Granillo è trascinante, ma anche per le strade di Reggio si percepisce l’amore della gente verso questa maglia e noi siamo orgogliosi di indossarla. Speriamo di rendere questa stagione indimenticabile.