Reggina-Genoa: parità nel primo tempo. Menez sbaglia il rigore del possibile vantaggio

Finisce in parità la prima frazione di gioco tra la Reggina ed il Genoa. Amaranto meritatamente in vantaggio con Canotto e sorpresi sull’unico tiro in porta dei rossoblu, agevolati da una incertezza difensiva, gol di Aramu di testa. Un minuto dopo Rivas si guadagna un calcio di rigore assegnato dopo diversi minuti di valutazione Var e Menez dal dischetto lo tira addosso al portiere.

Spettacolo di pubblico al Granillo per il big match della dodicesima giornata. Il solito grande tifo della Curva Sud che ha messo in mostra una straordinaria coreografia prima del match ed è incessante nell’incitare la squadra amaranto. Si fanno sentire anche i 264 tifosi del Genoa. Intanto è arrivato il dato defintivo degli spettatori presenti: sono 14.005 di cui 4130 abbonati ed appunto i 264 sostenitori genoani.