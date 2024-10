Reggina: contro il Genoa il grande traguardo di Pippo Inzaghi

La Reggina attraversa un momento di difficoltà e spera di rialzare da subito la testa dopo aver perso otto delle ultime dieci partite. Un percorso che ha fortemente ridimensionato la posizione in classifica e le ambizioni della squadra amaranto, adesso preoccupata di perdere altro terreno e scivolare via fuori dai play off. Chi invece crede che ancora sia tutto possibile è mister Inzaghi il quale si dice fermamente convinto che il periodo negativo passerà e che i suoi giocatori hanno tutte le carte in regola per riprendere il cammino. Reggina che ripartirà dalla difficilissima trasferta contro il Genoa, compagine tra le più in forma e lanciatissima verso la serie A. Per l’occasione il tecnico amaranto festeggerà le sue 300 panchine in carriera e spera in un regalo dei suoi. Ha allenato prima della Reggina il Milan, poi Venezia, Bologna, Benevento e Brescia.

