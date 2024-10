Reggina già attiva sul mercato. Ufficiale il primo acquisto

Giovanni Giuffrida è un calciatore della Reggina. Svincolato, il centrocampista classe ’85 vanta centosettanta presenze in serie C con le maglie di Vigor Lamezia, Torres 1903, Maceratese e Vibonese.

Giovanni Giuffrida vestirà la maglia numero 16 e sarà presentato alla stampa il 29 dicembre alle ore 16.15 presso la “Sala Conferenze” del Centro Sportivo “Sant’Agata”.

Tra ingressi e uscite, si prevede a gennaio un mercato particolarmente ‘caldo’ in casa amaranto. Giuffrida il primo innesto, altri ne arriveranno mentre diversi sono giocatori in partenza. Il 30 dicembre, sul campo del Catanzaro, l’ultimo impegno di campionato del 2017. Poi arriverà il momento delle riflessioni e delle scelte per provare a invertire la tremenda tendenza registrata nell’ultimo mese e mezzo da mister Maurizi e la squadra.