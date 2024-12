Reggina: ultimo giorno di calciomercato. Cosa potrà accadere

Per eventuali operazioni in entrata mister Trocini dovrà aspettare ancora

Si chiude oggi, pur rimanendo successivamente spazio per eventuali risoluzioni contrattuali. La Reggina, lo diciamo da giorni, tranne che non voglia sorprendere all’ultimo momento, non effettuerà operazioni in entrata dopo quella di qualche settimana addietro con Grillo. Ha provato il grande colpo cercando di consegnare a mister Trocini l’esterno Convitto, sappiamo tutti come è andata a finire.

Leggi anche

Niente altro si muoverà secondo quelle che sono state pure le indicazioni del Dt Bonanno, si guarderà alla finestra invernale del mercato riservato ai professionisti dove sarebbero già stati individuati un attaccante e un difensore. Nella giornata di oggi, invece, potrebbero registrarsi movimenti in uscita. E’ ormai noto che Bonacchi non rientri più nei piani del tecnico e lo stesso pare abbia trovato una nuova sistemazione, mentre da chiarire bene è la questione Ba con il giocatore che non ha cambiato idea rispetto al desiderio di cambiare aria, anche se la Reggina, dopo il muro alzato dal Siracusa per Convitto, non intende lasciarlo andare ai biancoazzurri. Vedremo quello che accadrà fino a stasera.