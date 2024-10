Reggina, è il giorno delle cessioni. Ecco l’organico, saluteranno in tanti. Anche Viola?

Ultimo giorno di mercato, poche ore ancora a disposizione per completare trattative già avviate, che riguardano le tante operazioni in uscita. Sarà difficile secondo quelli che erano i primi intendimenti di Taibi portare la rosa a 24 elementi, visto che rispetto a quel numero, dei presenti in organico (31), dovrebbero andare via in sette.

Nel sottostante elenco, abbiamo inserito anche quei calciatori come Emmausso, Petermann e Navas che sono fuori dai programmi tecnici da tempo, ma per i quali la società non ha ancora ufficializzato la loro cessione. Insieme a questi almeno altri tre/quattro dovrebbero salutare e la posizione più attesa è quella riguardante la scelta di uno tra Ungaro e Viola.

Si attendono notizie anche per quello che riguarda il centrocampista Marino, incertezze sull’infortunato Maritato. L’organico al completo:

Portieri: Confente, Licastro, Vidovsek

Difensori: Ciavattini, Pogliano, Conson, Solini, Kirwan, Redolfi, Seminara, Gasparetto, Procopio

Centrocampisti: De Falco, Zibert, Salandria, Franchini, Marino, Navas, Petermann, Bellomo

Attaccanti: Tulissi, Sandomenico, Viola, Tassi, Ungaro, Emmausso, Maritato, Baclet, Doumbia, Strambelli, Martiniello