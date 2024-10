Reggina, il giovane difensore Vigliani convocato nell’Italia under 15

Il difensore centrale della Reggina Kevin Vigliani è stato convocato nella Nazionale under 15 dal tecnico Antonio Rocca. Il giovane amaranto è uno dei quattro calciatori di una compagine di serie C convocato dal selezionatore insieme a numerosi giovani appartenenti a club di serie A e B.

Complessivamente sono stati quattro i raduni territoriali che hanno portato alla scelta di 144 giovani talenti e la selezione ha il suo atto conclusivo con gli 88 Azzurrini convocati dal tecnico federale Antonio Rocca, che da venerdì 8 a domenica 10 dicembre avranno l’occasione di mettersi in mostra nel torneo in famiglia in programma sui campi del Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Grande soddisfazione in seno della società per il meritato riconoscimento ricevuto dal tesserato amaranto.