Reggina obiettivo giovani. Taibi ha puntato un difensore

Il ds amaranto è sempre in contatto anche con Paolo Maldini, per qualche giovane rossonero

La necessità di sfoltire una rosa piena zeppa di Over ed allo stesso tempo quella di individuare giovani di particolare interesse e prospettiva. La Reggina ha già avuto contatti con il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini per informarsi sui tanti calciatori in giro per l’Italia tra serie A e serie B di proprietà della società rossonera. Ha avviato discorsi con l’Atalanta per Carnesecchi, ma in questo caso dovrà superare una nutrita concorrenza.

Gazzetta del Sud, parla di un nuovo interessamento, sempre sponda Trapani e riguarderebbe il difensore Alessandro Buongiorno, classe 99, di proprietà del Torino. Il calciatore ha già esordito nella massima serie con i granata nella stagione 2017-18 e vanta esperienze anche con la Nazionali Under 18-19-20.