Reggina, Giuffrida ha convinto tutti, anche Taibi?

Ricordate quando Giuffrida è arrivato alla Reggina? Polemiche, tante polemiche che lo hanno visto protagonista e che avevano riguardato vecchie vicende, quelle della passata stagione quando il calciatore militava nella Vibonese.

Accuse che il centrocampista non ha mai accettato, ribadendo con forza la sua buona fede, rafforzando invece il concetto di foga agonistica come caratteristica principale e difesa per la maglia che indossava in quel momento e nulla più.

Fiducia massima invece quella manifestata dalla società e soprattutto dal tecnico Maurizi che, in maniera graduale, lo ha inserito all’interno del gruppo, riconoscendogli capacità non individuabili in altri all’interno dell’organico.

Le stesse capacità che con il trascorrere del tempo hanno poi individuato anche i tifosi, trasformando in breve tempo le contestazioni in applausi. Il suo contributo per il raggiungimento della salvezza è stato prezioso, seppur mai al top della condizione fisica, visto il lungo periodo di inattività. Oggi, nella lista delle preferenze per quello che riguarda i giocatori meritevoli di conferma, è sicuramente nelle primissime posizioni. Ha la stima della società, da capire quello che è il pensiero del direttore sportivo Taibi.