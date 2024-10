La Reggina ed i grandi nomi. Eccone un altro

L’ambizione del presidente Luca Gallo e quella dichiarazione più volte ripetuta di un obiettivo preciso, la scalata verso la serie A, ha portato come conseguenza all’accostamento di nomi importanti alla Reggina in questo calciomercato, non ancora ufficialmente iniziato.

Per Jeremy Menez il discorso è diverso perchè la trattativa è chiusa, ma da qualche settimana diversi giocatori che hanno militato per tanti anni nella massima serie, vengono accostati alla possibilità che la società amaranto ne possa essere interessata. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Ignazio Abate, riportato dal Quotidiano del Sud. Il collegamento è presto fatto, rispetto a quella immagine postata dal DS Taibi, al fianco di Mino Raiola in quel di Montecarlo, visto che uno dei procuratori più potenti al mondo, assiste proprio l’ex Milan. Vedremo.