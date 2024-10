Reggina: presenze al Granillo, i dati delle prime tre giornate

Sembra essersi stabilizzata la presenza di tifosi allo stadio per assistere alle partite della Reggina. Il famoso zoccolo duro che segna circa 3000 spettatori che comunque e a prescindere dalla categoria, presenziano al Granillo. Nelle tre partite giocate fino al momento il punto massimo si è toccato con il primo match stagionale contro la capolista Scafatese (3545 spettatori, 184 ospiti), poi il calo in occasione dell’incontro con il Ragusa (3019 spettatori, 19 ospiti), fino all’ultima con l’Acireale che ha visto qualche spettatore in più (3034 spettatori, 30 ospiti). Sono 2239 gli abbonati.