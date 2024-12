Reggina: il nuovo arrivo, battere il Locri in attesa di altri rinforzi

La settimana che porta alla sfida con il Locri, si conclude con l’arrivo dell’esterno d’attacco Paolo Grillo. Ha iniziato la stagione con l’Akragas adesso il trasferimento alla compagine amaranto accompagnato da un curriculum interessante che lo ha visto protagonista soprattutto in serie C in diverse squadre.

E’ il primo tassello di un irrobustimento dell’organico che dovrà prevedere almeno altri tre ingressi che comprendono un difensore, un altro esterno offensivo e un attaccante di peso. Per quello che riguarda, invece, la linea mediana, si cercherà di capire meglio la situazione Dall’Oglio, quella di Ba e Laaribi.

Intanto domenica si torna in campo e dopo due pareggi consecutivi al Granillo, per evitare uno scollamento ancor più preoccupante dalla capolista Siracusa, è necessario tornare alla vittoria. Il Locri darà certamente del filo da torcere, ci terrà più di ogni altra gara anche mister Cozza così come è stato lo scorso anno con la Gioiese, formazione di fatto già retrocessa e battuta solo in pieno recupero.

Leggi anche

A proposito di recuperi, dovrebbe essere nuovamente disponibile Barillà che ha una voglia matta di tornare in campo, quindi una possibilità in più per mister Trocini di scegliere coloro che dovranno comporre il centrocampo. Dopo la brutta prestazione di mercoledi in Coppa da parte di quei calciatori che si sono visti meno durante la stagione, difficile che nell’undici iniziale vi siano novità particolari rispetto alla gara con la Nissa, quindi ci aspettiamo molte conferme compreso il portiere Under.