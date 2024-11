Reggina: gruppo unito, parola di mister Inzaghi. La foto social

Nonostante le difficoltà maturate nell’ultimo periodo in cui è evidente la crisi di risultati che accompagna la Reggina, i protagonisti diretti ci tengono a far sapere che il gruppo è assolutamente solido, compatto e voglioso di tornare a dare grandi soddisfazioni ai propri tifosi. In settimana, cosa mai accaduta prima, hanno parlato il capitano Jeremy Menez ed il veterano Gianluca Di Chiara, confermando concetti sull’unità che poi sono stati ulteriormente rafforzati dalla cena di giovedi sera in cui il tecnico Inzaghi a capo tavola, pubblica uno scatto con il gruppo squadra, il ds Taibi ed il team manager Giusva Branca.