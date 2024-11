Reggina: Hernani parla di Inzaghi e delle ambizioni della società

Un tratto di partita e grandi giocate quelle di Hernani con la maglia della Reggina, nella sfida vinta dagli amaranto con il Cittadella. Gazzetta dello Sport ha ripreso le dichiarazioni del calciatore rilasciate al termine della gara di sabato scorso: “Dopo diversi mesi vissuti senza giocare una partita, ho ritrovato il campo con la ferma determinazione di aiutare i compagni e mettere in pratica quanto richiestomi da Inzaghi. Un allenatore che mi ha da subito fatto avvertire la sua immensa fiducia. Il progetto della Reggina è ambizioso, c’è tanta voglia di crescere e farò del mio meglio per portare quanto più in alto possibile la squadra“.

