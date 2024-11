Reggina: Franco Iacopino promuove Inzaghi: ‘Giochiamo il calcio migliore’

Reggina in testa alla classifica ed insieme ai punti c’è anche un gioco piacevole che soddisfa e diverte il popolo amaranto. Diverte anche chi con la Reggina ha condiviso ben 42 anni della propria vita come l’ex storico dirigente Franco Iacopino. Questo il suo pensiero sulla squadra:

“Reggina, la migliore di tutte”

“La Reggina in questo momento è la squadra che gioca il calcio migliore, sotto questo aspetto è nettamente superiore alle altre. E te ne accorgi non quando batti il Sudtirol in maniera evidente o il Palermo, ma nella gestione del risultato come nel secondo tempo di Pisa. La squadra si è difesa in maniera semplice, con ordine, è in quei casi che viene fuori la qualità e la grande forza di questo gruppo, ha sfiorato per due volte anche il raddoppio.

I meriti vanno suddivisi tra la società per le scelte operate, il tecnico, i calciatori. Qui c’è una squadra forte, composta da calciatori di categoria, molto tecnica, con qualcuno sopra la media come Menez e poi l’inserimento di giovani che oggi stanno facendo la differenza. Fabbian e Pierozzi sembra facciano la serie B da dieci anni per come si sono presentati, per la personalità dimostrata. Complimenti a chi li ha scelti e presi ovviamente. La mano dell’allenatore si vede e consente a tutti i suoi ragazzi di rendere a questi livelli. Inzaghi incide molto di più rispetto alle canoniche percentuali”.