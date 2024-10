Reggina, il bilancio dei derby: en-plein Catanzaro, malissimo contro Rende e Cosenza

(m.o.) Con la sfida giocata ieri, sul terreno di gioco del Cosenza, la Reggina ha di fatto chiuso il cerchio delle gare da giocare contro le squadre calabresi per la stagione 2017/2018. Il goal messo a segno da Christian Hadziosmanovic ha permesso agli amaranto di uscire imbattuti dal Marulla, aggiungendo un punticino ad un bilancio, in verità, non eccessivamente positivo.

Prendendo, infatti, in esame le sei partite in campionato disputate – fra andata e ritorno – contro i rossoblù, Catanzaro e Rende, i punti raccolti sono sette, a fronte di due successi, un pareggio e tre sconfitte. La compagine di Agenore Maurizi ha fatto bottino pieno contro i giallorossi, vincendo sia all’andata che al ritorno (2-1 al “Granillo”, 0-1 al “Ceravolo”).

Male, invece, il raffronto con le due squadre silane: soltanto un punto, quello ottenuto ieri, dalla doppia sfida (0-1 in casa, 1-1 al “Marulla”) con il Cosenza, addirittura zero contro il Rende, capace di battere i reggini sia al “Lorenzon” (1-0) che al “Granillo” (0-3). Un ruolino di marcia che migliora sensibilmente, comunque, prendendo in esame anche le gare di Coppa Italia Serie C, nelle quali la Reggina ha battuto sia le aquile che i biancorossi.