Reggina, il delegato allo sport Latella: “Sognare si può. Domenica tutti al Granillo”

Inizia la settimana più lunga. La Reggina dopo aver inaugurato il nuovo store nel bagno di folla di Piazza Duomo, torna a concentrarsi sul calcio giocato in vista del delicatissimo scontro play-off contro il Monopoli.

Ai microfono di CityNow le parole dell’assessore con delega allo sport Giovanni Latella.

“Il presidente Gallo ha riportato entusiasmo in una città che era sportivamente depressa. Oggi (ieri, ndr) è una festa del popolo amaranto. Gallo sta anche portando posti di lavoro in città, occupazione, ed è un fatto importante per Reggio oltre all’immagine positiva che stiamo esportando.

Il presidente amaranto, attraverso investimenti sulle strutture, la nuova sede e lo store, sta mostrando in maniera concreta la voglia di costruire un progetto serio e ambizioso. Sono cose fondamentali e che si sposano con idee dell’amministrazione comunale.

Sfida play-off? Sono sicuro che i tifosi reggini domenica presenzieranno in massa al Granillo. I giocatori hanno ritrovato fiducia e entusiasmo verso la squadra. sono fiducioso che faranno bene e mi auguro ci possa essere la promozione in serie B anche se non sarà semplice”.