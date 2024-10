Reggina, il probabile XI anti-Casertana: rebus in ogni reparto, tocca alla “gente vera” di Maurizi?

Vincere, vincere, vincere. La Reggina di Agenore Maurizi non ha alternative ai tre punti nella gara di domani sera (fischio d’inizio ore 20.45) contro la Casertana al Granillo. Mancare il bersaglio grosso, vorrebbe dire rischiare di sprofondare al penultimo posto della classifica ed anche un pareggio servirebbe a ben poco. In tutto ciò, comunque, il tecnico di Colleferro dovrà fare a meno di pedine importanti, soprattutto a centrocampo.

LE ULTIME – Nel reparto centrale, infatti, mancheranno Condemi e La Camera, squalificati, ed Ivan Castiglia, che con ogni probabilità ha chiuso la propria stagione con l’infortunio patito al Massimino di Catania. Non al meglio, poi, nemmeno Tiziano Tulissi, anche lui uscito anzitempo dal match con gli etnei. Un reparto, dunque, da rifare, con una condizione generale che appare precaria anche a livello fisico.

Ventitré i convocati per il sodalizio dello Stretto da parte del trainer della società di Via Petrara. Ecco l’elenco completo:

Armeno, Arras, Auriletto, Bezziccheri, Bianchimano, Cucchietti, Ferrani, Fortunato, Franchi, Gatti, Giuffrida, Hadziosmanovic, Laezza, Licastro, Marino, Mezavilla, Pasqualoni, Provenzano, Samb, Sciamanna, Sparacello, Tulissi, Turrin

PROBABILE FORMAZIONE – L’impressione, comunque, è che si potrebbe prediligere l’utilizzo dei giocatori più esperti a disposizione, specie dopo le parole nella conferenza stampa successiva al ko sotto l’Etna. Scontata la presenza di Cucchietti in porta, con Ferrani, Laezza ed uno fra Auriletto e Pasqualoni a comporre la linea difesiva. L’ex Catanzaro, in realtà, avrebbe più chance di esser schierato come esterno di centrocampo, in luogo di un Hadziosmanovic destinato al turno di riposo. In mediana, invece, il “vero uomo” di Maurizi potrebbe essere Giuffrida, il cui approccio da subentrato contro la compagine di Lucarelli è stato positivo, con Marino e Fortunato, in vantaggio su Mezavilla. Coppia d’attacco formata da Bianchimano e Sparacello, Tulissi a partita in corso.

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Auriletto, Ferrani, Laezza; Pasqualoni, Marino, Giuffrida, Fortunato, Armeno; Bianchimano, Sparacello. ALLENATORE: Agenore Maurizi.

BALLOTTAGGI:Auriletto-Pasqualoni 60%-40%, Pasqualoni-Hadziosmanovic 70%-30%, Fortunato-Mezavilla 55%-45%.

INDISPONIBILI:Castiglia (problema al ginocchio, rientro indefinito), Garufi (rottura legamento crociato, stagione finita).

SQUALIFICATI:La Camera, Condemi.