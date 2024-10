Reggina, il Trapani è bestia nera. L’ultima vittoria al vecchio “Comunale”

Nel prossimo turno, domenica al “Granillo”, la Reggina dovrà affrontare il Trapani di Alessandro Calori, attuale terza forza del girone C di Serie C. Un avversario decisamente ostico per la compagine amaranto, sconfitta all’andata 3-0, anche per via di una tradizione, nei precedenti contro i siciliani, non propriamente positiva.

La vittoria in casa, infatti, manca addirittura dal 1977 e si giocava al vecchio “Comunale” la prima giornata del girone di ritorno del campionato di terza serie. Finì 1-0, identico punteggio della sfida d’andata. Chiaramente, negli anni successivi, le due squadre si sono affrontate pochissime volte, per via della scalata intrapresa dal sodalizio reggino verso i campionati di Serie A e B, con i granata, invece, a far saliscendi fra C1 e C2.

La uniche due sfide interne successive disputate fino ad oggi, comunque, portarono in dote due semplici pareggi. Il primo (0-0) nella stagione 1994/95, il secondo (1-1, in goal Mancosu ed, allo scadere, Barillà) in quella 2013/2014, che segnò poi la retrocessione dalla cadetteria alla Lega Pro per la squadra amaranto.