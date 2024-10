Reggina implacabile, il sorriso è doppio: vittoria e play-off in tasca

La Reggina si guadagna l’accesso ai play-off. Festa amaranto sul campo della Vibonese, letale l’uno-due del primo tempo. La formazione di Cevoli può sorridere doppiamente, la vittoria e i risultati positivi arrivati dagli altri campi consegnano matematicamente il settimo posto a Conson e compagni.

LE SCELTE INIZIALI

Cevoli conferma le previsioni della vigilia. Reggina con il consueto 3-5-2, il riferimento offensivo non è Tulissi ma Doumbia. Per il resto il tecnico amaranto conferma in blocco la formazione che ha piegato la Casertana una settimana fa.

Vibonese dell’ex amaranto Orlandi che si dispone a specchio, Bubas-Allegretti il duo d’attacco.

La Reggina esce dai blocchi un pò timida, la Vibonese prova ad approfittarne ma al 18′ Bubas calcia debolmente da ottima posizione. Con il passare dei minuti aumenta sensibilmente l’intensità degli amaranto, bella la manovra sulla corsia mancina al minuto 20, provvidenziale il salvataggio di Scaccabarozzi.

UNO-DUE LETALE

Nitida chance per gli amaranto al 26′: punizione calciata da Bellomo, Kirwan è perfettamente appostato sul secondo palo ma da zero metri devia di testa sopra la traversa. E’ il preludio al vantaggio, che arriva nel giro di 180 secondi.

Perfetta l’azione sull’asse Strambelli-Salandria, il cross del centrocampista amaranto viene deviato da Maciucca alle spalle di Mengoni. La Reggina intuisce che è il momento ideale per stendere l’avversario è non se lo fa ripetere.

Amaranto implacabili, al 34′ arriva il 2a0 che mette i play-off al sicuro. Tiro di Bellomo deviato dai difensori della Vibonese, la palla arriva sui piedi di Doumbia, l’ex Lecce è glaciale e di esterno supera Mengoni sul primo palo.

Finale di primo tempo con schegge di nervosismo, Bellomo si conferma giocatore sublime (anche oggi tra i migliori in campo) ma con un temperamento da gestire. Reggina che va all’intervallo nelle condizioni migliori, doppio vantaggio e risultati favorevoli dagli altri campi.

DOPPIO SORRISO

Nel secondo tempo l’intensità cala vistosamente, gli amaranto con saggezza gestiscono il risultato senza concedere il fianco agli avversari. La Vibonese ci prova con un calcio di punizione di Bubas che termina alto.

Doppio cambio per gli amaranto al 70′, De Falco e Bellomo (uscito tra le ovazioni del pubblico) lasciano il campo a Zibert e Tulissi.

Reggina vicina al tris al 77′, Franchini calcia di punta e Mengoni respinge, Doumbia si avventa sul pallone ma la conclusione a botta sicura viene disinnescata dalla difesa rossoblù.

Nel finale spazio a Procopio e Marino, Cevoli concede gli applausi più che meritati a Strambelli e Franchini.