Reggina: Impresa della Berretti e titolo di campioni d’inverno

Impresa della compagine amaranto al cospetto del Virtus Francavilla. In dieci contro undici per l’espulsione di Favasuli, la Reggina conquista in rimonta l’intera posta in palio conservando cosi la vetta solitaria della classifica. Match subito in salita per gli amaranto: dopo quattro minuti ospiti avanti con Miccoli. Al termine della prima frazione, mister Quarticelli effettua ben tre cambi. E’ la giusta scossa per la Reggina che prima pareggia con Verdirosi (nono gol stagionale, capocannoniere del girone in compagnia di Pecorino del Catania). Impatto nella gara fondamentale del giovane Marrone che ha dato vitalità alla compagine amaranto. La Reggina è padrone del campo con gli ospiti costretti nella propria metà campo. A quattro dal termine, una maldestra autore di Greco regala i tre punti alla Reggina. Il tabellino della gara:

REGGINA – V.FRANCAVILLA 2-1

Marcatori: 4’ Miccoli, 75’ Verdirosi, 86’ aut. M.Greco

REGGINA: G. Morabito, Werneck (46′ Nemia), Furci (40′ Morabito), Iacono, Misiti, Suraci, Giaimo (69′ Maida), Arigò (46′ Bezzon), Sottilotta (46′ Marrone), Favasuli, Verdirosi All. Quarticelli

V.FRANCAVILLA: De Luca, Bruno, Azzarito, G.Greco, M.Greco, Ribezzi, Miccoli, Improta, Marchionna, Paiano, Losano All. De Filippi

Arbitro: Florio (Locri) Assistenti: Cardia, Ieraci