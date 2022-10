Reggina: apertura dello Store ufficiale amaranto (foto)

Nel giorno in cui la Reggina conquista il primo pareggio stagionale sul difficilissimo campo di Cagliari, viene aperto lo Store della società amaranto, tanto richiesto dalla tifoseria. La sua nuova collocazione è sempre sul Corso Garibaldi, quello che cambia è il civico oggi numero 505, esattamente di fronte al cancello di ingresso della Villa Comunale. Subito una buona partecipazione di tifosi, felici anche per il ritorno ai punti della Reggina in campionato. Le dichiarazioni della responsabile Alessandra: "All'interno dello Store i tifosi troveranno tutto l'occorrente necessario legato ai colori amaranto, pantaloncini e maglie gara, tute, ogni cosa, tutto marchiato Givova. Aperto anche domani eccezionalmente visto che martedi sarà giorno di festa". E' facile immaginare che a breve ci sarà una vera e propria inaugurazione alla presenza dei vertici societari e dei calciatori.