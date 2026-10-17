Reggina: per la sfida con la Nissa, due indisponibili, altri due in dubbio
Il tecnico sulla migliore e peggiore partita fino al momento
17 Ottobre 2026 - 13:03 | Redazione
Mister Marchionni in conferenza stampa ha parlato degli indisponibili e dei calciatori in dubbio. Poi il passaggio sulla partita migliore e peggiore della stagione.
Gli indisponibili e Franchini
“Sono fuori Pellicanò e Palmieri, Macrì ha avuto un piccolo risentimento, anche Jallow ha avuto qualche problea ed è in dubbio.. Franchini lo vedo tutti i giorni, in Coppa Italia ha fatto molto bene ma era la prima partita della stagione. Ancora non è al livello degli altri, parliamo di uno con caratteristiche importanti, ma deve ritrovare la migliore condizione. Si lavora per il bene del gruppo e non del singolo.
La partita peggiore quella con il Trapani, quella migliore sicuramente l’esordio in campionato con il Licata perchè ci ha fatto capire la reale forza del nostro organico“.
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