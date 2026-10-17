Reggina: mister Marchionni presenta la sfida con la Nissa. Poi parla anche del modulo

Uscire dal breve momento no e la trasferta di Caltanissetta contro la Nissa rappresenta la migliore occasione. Il match viene presentato da mister Marchionni attraverso il consueto appuntamento con la stampa: “Alla squadra bisogna dare concetti chiari e identità, questo ci ha portato a fare delle ottime prestazioni. L’ultima partita potevamo gestirla meglio e quelle poche volte che siamo risuciti a fare girare la palla velocemente anche con il pensiero si è visto. Un piccolo calo ci può essere, ma da questa Reggina si deve pretendere di più, ho detto ai calciatori che tutto dipende da loro. Non credo sia questione di modulo.

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La Nissa gioca tutte le partite per vincere e se hanno qualche problema evidentemente non riescono a sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri calciatori. Loro sono forti e costruiti per un campionato di vertice, hanno giocatori importanti, magari non al meglio, ma noi dobbiamo essere agguerriti e dobbiamo cancellare le ultime due giornate. A prescidere da come l’hanno caricata loro, noi dobbiamo giocare per determinare e vincere. Se torniamo a far viaggiare la testa come prima, credo si possa tornare a fare quello che si è fatto fino a qualche giornate fa. Chi viene alla Reggina sa che bisogna vincere sempre, si deve correre, si deve essere consapevoli che ogni avversario raddoppia le proprie forze per batterci. Noi dobbiamo vincere il campionato, punto. Se siamo uniti l’obiettivo lo raggiungeremo, molti lo hanno già vinto il campionato e sono venuti qui per farlo ancora.

Gli attaccanti da una parte non stanno sfruttando molto le occasioni che si stanno creando e allo stesso tempo bisogna metterli maggiormente nelle condizioni di farlo. Abbiamo un reparto offensivo che c’entra poco con questa categoria, non credo che bisogna sbloccare mentalmente qualcuno. Ho lavorato sulle situazioni che si sono create e quelle che potevano essere create ed è importante tornare a fare quello che sappiamo e che studiamo durante il corso degli allenamenti. Fermo restando che la qualità dei nostri attaccanti può permettergli di arrivare al gol anche con la singola giocata.

Piras si è liberato di un peso importante, certamente verrà con noi a Caltanissetta“.