Reggina, individuato il nome dell’ex calciatore adesso nel settore giovanile?

Emanuele Belardi, anche da calciatore, si è sempre contraddistinto per carisma, capacità comunicativa, idee chiare, oltre che bravura. Caratteristiche che si è portato dietro una volta appese le scarpe al chiodo e che gli sono tornate molto utili in tutti quei percorsi intrapresi non solo calcistici.

Oggi è a capo del settore giovanile della Reggina, un scelta quella della società che per la prima volta mette davvero tutti d’accordo. Il suo compito non è di quelli semplici, ma la possibilità di poter sviluppare il programma in tre anni potrebbe risultare un grande vantaggio.

Tra gli argomenti trattati in sede di presentazione, la struttura tecnica del nuovo settore giovanile. Nessuna anticipazione, ma solo voci che si rincorrono e quella frase detta a metà riguardo la possibilità di rivedere un ex calciatore al’interno del comparto tecnico che ha suscitato parecchia curiosità.

Si è provato ad incrociare qualche dato, tentato di capire quale figura professionale potesse essere vicina alla Reggina ed a Belardi, chi insieme alle capacità professionali, da sempre ha manifestato il desiderio di tornare in riva allo stretto per dare un mano di aiuto. Si è arrivati ad una conclusione che per carità è solo ed esclusivamente nostra, quindi con possibilità che possa essere anche errata. Il primo pensiero è andato a Tonino Martino, il centrocampista che, insieme a tutti gli altri, è stato straordinario protagonista di quella storica cavalcata che ha portato per la prima volta la Reggina in serie A, con quella rete realizzata al Delle Alpi, che regalò alla compagine amaranto il sogno di una vita.

Oggi potrebbe essere lui uno dei nuovi tecnici del settore giovanile. Questo lo scopriremo i primi di luglio quando le cariche, come detto da Belardi, verranno ufficializzate. Altri nomi venuti fuori sono quelli di Peppe Carella ed Assumma Tobia.