Reggina, nuova invasione dei tifosi amaranto a Parma

1800 biglietti disponibili, vola la prevendita, al Tardini sarà sold out di tifosi amaranto. E' l'effetto primato in classifica

Il primo posto in classifica, abbinato al gioco spettacolare, non può che far crescere l’entusiasmo dei tifosi della Reggina. Sarà nuova invasione amaranto al Tardini di Parma, quando sabato prossimo Menez e compagni faranno visita alla formazione allenata da Pecchia.

Iniziata ieri la prevendita, che vola sin dalle prime ore. Facile prevedere che in questi giorni, forse già nella giornata di oggi, il settore ospiti sarà completamente sold-out. Come detto da Pippo Inzaghi al termine del derby con il Cosenza, la Reggina può contare un un tifo da serie A, l’ennesima conferma arriverà al Tardini di Parma.