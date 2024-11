Reggina, Inzaghi: ‘Assenze pesanti ma non ci deve interessare’

Dopo il ritorno ai tre punti, la Reggina intende continuare sul percorso che si spera possa portare altri punti in occasione della partita interna contro il Venezia. Presentazione dell’incontro come sempre affidata al tecnico Inzaghi: “Ci terrei prima di iniziare a fare un grosso in bocca al lupo al presidente Berlusconi che spero si riprenda presto. Per lunedi avremo delle assenze importanti, ma questo non ci deve interessare, ci sono forze fresche. Hernani è squalificato, Gagliolo non recupera, Majer difficile e Pierozzi da valutare. Galabinov ha avuto un problema muscolare e spero di averlo per la prossima. Abbiamo 45 punti e nessuno li ha regalati. Siamo insieme al Pisa e davanti al Parma, questa è dimostrazione di forza e solidità, poi quel periodo non brillante con tanti episodi che non sto qui ad elencare. Ora non voglio vedere passi indietro, c’è il Venezia che è stato costruito per la serie A ed in ripresa, puntiamo a mantenere i quattro punti sulla nona in classifica. La prima finale l’abbiamo vinta, puntiamo sulle altre sette. A prescindere dal sistema di gioco, è l’interpretazione che conta e l’atteggiamento. Si è cambiato più per una questione mentale, noi lunedi potremmo anche tornare al vecchio sistema perchè il 4-3-3 ci ha dato tantissimo. Liotti qualsiasi allenatore lo vorrebbe in rosa, può giocare anche in porta, con il Venezia giocherà. C’è chi ha giocato poco ma può diventare fondamentale. In questo momento contava poco giocare bene perchè era importante ritrovare punti. Se vinci il gioco verrà da solo e penso che questo accadrà già da lunedi”.