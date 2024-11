Reggina: per mister Inzaghi il mercato in entrata non è concluso

Tanti spunti interessanti venuti fuori dalla conferenza stampa di mister Inzaghi. Presentazione della prima di campionato contro la Spal a parte, l’allenatore amaranto ha parlato anche di calciomercato, punzecchiando chi dopo un lungo corteggiamento ha deciso di andare altrove ed esaltando, invece, coloro che fanno di tutto per indossare la maglia della Reggina, vedi l’esterno Di Chiara: “All’inizio non voleva venire nessuno, adesso vogliono venire tutti. Di Chiara? Da mesi fa di tutto per tornare alla Reggina e sono questi i giocatori che vogliamo. Se risolviamo un problemino burocratico verrà con noi. Sentono i loro ex compagni e gli dicono cosa hanno visto qua. Se qualcuno tentenna, andiamo su altri obiettivi, non aspettiamo“.

Il tecnico aspetta adesso un altro centrocampista dopo aver perso Valzania, proprio per situazioni come quella che si è creata da subito tra squalifiche ed infortuni: “Qualcuno è arrivato (Di Chiara), qualche altro arriverà“.