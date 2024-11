Reggina: mister Inzaghi è stufo, errori arbitrali e non solo

“Episodi arbitrali? Inizio a essere stufo, è il sesto, settimo errore contro di noi. Il rigore su Gagliolo è netto, l’espulsione di Mayer non c’è, mi sto stufando, ci hanno tolto 6-7 punti per episodi incomprensibili, oggi non mi guardavano neanche in faccia“. Questa è la dichiarazione di mister Inzaghi nel post Palermo-Reggina. Dati oggettivi rispetto ai numerosi torti che la squadra amaranto sta subendo nell’arco di questa stagione, alcuni dei quali portati ad esempio dal responsabile arbitrale Rocchi come errori da non commettere, vedi il gol annullato a Canotto contro la Ternana.

Ma l’allenatore della Reggina, nella sua analisi, è apparso parecchio infastidito anche da quegli errori individuali commessi dai propri calciatori, che si ripetono ormai in maniera sistematica da almeno quattro partite. si era chiesta maggiore attenzione sulle palle inattive e poi si commettono ingenuità incredibili con protagonisti quei calciatori (Gagliolo) che invece dovrebbero rappresentare garanzia assoluta sul piano dell’attenzione e dell’esperienza.

Inzaghi è stufo rispetto ai torti arbitrali subìti, ma il suo fastidio è palese di fronte a distrazioni ed ingenuità clamorose che stanno determinando i risultati delle partite. Oggi la Reggina si ritrova con tre sconfitte nelle ultime quattro partite, frutto di evidenti disattenzioni ed errori tecnici che hanno tolto come minimo tre punti in classifica. Scivoloni che iniziano a diventare preoccupanti e sui quali è necessario intervenire immediatamente, per evitare di entrare in quella spirale pericolosa e che potrebbe condizionare. Al tecnico tocca fare delle scelte anche coraggiose, per il bene del gruppo e per non disperdere quanto di buono si è fatto per tutto il girone di andata.