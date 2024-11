Reggina: torna a parlare mister Inzaghi

Torna aparlare mister Inzaghi ai microfoni di TMW a seguito di un evento avvenuto in quel di Rimini. Primo passaggio è quello dedicato al fratello Simone, pronto per la finale di Champions League: “Lo sento emozionato. Penso abbia poco da perdere, per un allenatore è l’apice della carriera e lui se l’è meritato. Giocano contro la più forte del mondo, forse quasi imbattibile, ma siamo undici contro undici… Penso che stasera non dormirà. L’unica cosa che posso dirgli è di godersi ciò che ha fatto e pensare che il lavoro premia sempre. Complimenti a lui, mi auguro che vinca perché se lo meriterebbe. La Reggina? Un ottimo campionato, ora siamo in silenzio stampa per tanti motivi ma spero si risolva tutto“.

