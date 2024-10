Reggina: Inzaghi ricorda Bolchi, non si fida del Modena e risponde a Tedino

A due giorni dalla sfida contro il Modena, il tecnico Pippo Inzaghi presenta l’incontro in conferenza stampa: “Prima di ogni cosa ci terrei a ricordare Bruno Bolchi, una leggenda da calciatore e allenatore. Non l’ho conosciuto personalmente ma ho sempre sentito parlare bene di lui. Speriamo di dedicargli una bella vittoria. Dopo la sosta c’è sempre un pizzico di preoccupazione, affrontiamo una squadra che ha raccolto meno di quello che meritava e con un bravissimo allenatore. Hanno un buon organico, un ottimo attacco nelle individualità, la gara va presa con le molle ed abbiamo grande rispetto per loro. Ci sarà un grande tifo dall’una e dall’altra parte e noi cercheremo di dare soddisfazione ai nostri tifosi. Spero non arrivino mai i momenti di difficoltà, ma in quel momento li voglio vicini come adesso.

I dubbi in formazione

Rivas lo vedrò stasera, è l’unico dubbio, ma Cicerelli sta benissimo. Hernani sta benissimo ed è un altro dubbio ma al contrario, perchè stanno facendo benissimo Crisetig, Fabbian e Mayer. C’è abbondanza in tutti i ruoli, lasciare fuori quelli che non partono dall’inizio non è facile, ma è proprio questa la forza del gruppo, entrare in gara e determinare. Tedino mi ha definito furbacchione? Intanto lo ringrazio per i complimenti e comunque gli dico che non bleffo, all’inizio ci davano tra le squadre candidate alla retrocessione, qualcuno si sarà sbagliato, ma qui nessuno si monta la testa, la società mi ha chiesto di sviluppare il progetto in tre anni, se arriva prima ben venga, ma certamente possiamo far divertire i nostri tifosi. L’obiettivo rimane sempre quello di disputare unn buon campionato.