Reggina: Inzaghi sposta il tiro…ma di poco. Amaranto ancora primi

Quarta vittoria su cinque gare giocate, la terza consecutiva, migliore attacco e migliore difesa. Una Reggina sorprendente nella sua partenza, spiazzando non solo gli addetti ai lavori ma anche gli scommettitori. Mister Inzaghi punta sempre a frenare i facili entusiasmi, anche se a differenza della conferenza stampa pre gara, dice qualcosa in più, pur sempre con la massima prudenza:

“Andiamo avanti nel nostro percorso, vedremo dove sarà possibile arrivare. La classifica non la guardo, sono passate poche partite. Non ho mai parlato di salvezza ma da quando sono arrivato, ho sottolineato quanto sia importante mantenere la categoria, siamo ambiziosi. Con 20 nuovi giocatori, ho pensato che possiamo fare da guastafeste. Ma ci sono squadre come Genoa e Cagliari che sono di un’altra categoria”.