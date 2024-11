Reggina: Inzaghi analizza l’eliminazione e dice qualcosa in più sul suo futuro

La consapevolezza di aver concluso una stagione comunque positiva, tranne quella parte in cui nel girone di ritorno si è andati incontro ad un calo pauroso, ma anche l’amarezza per una immeritata sconfitta che di fatto chiude la stagione della Reggina. Le dichiarazioni di mister Inzaghi:

“Devo parlare con la società”

“Diciotto tiri contro uno, questo è il calcio. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, onore a loro, ma meritavano noi di andare in semifinale. Negli ultimi dieci minuti abbiamo spinto ancora, tante occasioni, poi un tiro in porta, una deviazione e siamo fuori. Usciamo dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto. I cori finali e gli applausi sono certamente la parte migliore, il giudizio è unanime, non credo ci sia nulla da rimproverare. Il futuro? Ho bisogno di riposo, poi incontrerò la dirigenza a prescindere dai contratti bisogna vedere quello che si deve fare. Dovevamo salvarci ed abbiamo raggiunto i play off, il prossimo anno non possiamo accontentarci e vediamo se la società è sulla stessa lunghezza d’onda. A Reggio sto benissimo ed anche la mia famiglia, i tifosi sono meravigliosi con me e mi dispiace non avergli regalato la semifinale”.