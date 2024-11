Reggina: Inzaghi spiega la sostituzione di Hernani e il non impiego di Menez

Delusione, rabbia, amarezza per una sconfitta che sarà davvero molto difficile da digerire. Sembrava impossibile ripetersi dopo Cittadella ed invece la Reggina è riuscita a fare di più, in negativo, mantenendo il vantaggio fino al noventesimo minuto, per poi prendere due reti nel giro di poco più di sessanta secondi. Una battuta d’arresto che rischia di diventare pericolosa soprattutto sotto l’aspetto mentale, l’undicesima di questa stagione, tantissime rispetto a tutte quelle formazioni che le stanno vicino in classifica. Il tecnico Inzaghi spiega la sostituzione dopo il primo tempo di Hernani ed il mancato utilizzo di Menez: “Hernani mi ha chiesto di uscire per un problema al flessore, spero non sia nulla di importante per averlo a disposizione sabato contro il Parma, mentre Menez è stato ammonito a bordo campo per una protesta e visto come stava andando il match in pieno controllo, non volevo rischiarlo”.

