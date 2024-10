Ex Reggina: nuova avventura per Ivan Castiglia

Era stato definito come uno dei più interessanti talenti all’interno del vivaio amaranto. I motivi per i quali Ivan Castiglia non ha percorso la carriera che meritava sono molteplici, infortuni compresi. Gioca da una vita, ma ancora tecnicamente e anagraficamente ha la possibilità di poter dire la sua ed è per questo che ha accettato la proposta della Recanatese per la prossima stagione. Questo il comunicato ufficiale della società: ”

“La Recanatese comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Ivan Castiglia per la stagione 2020/2021.

Castiglia, classe 1988, è un centrocampista molto esperto che vanta un curriculum di tutto rispetto nel calcio professionistico. Esordisce in serie A con la maglia della Reggina (3 presenze nella massima serie). In serie B veste le maglie di Vicenza, Cittadella (43 presenze) e nuovamente Reggina (47 presenze). Poi tanta serie C, ha giocato con Martina, Lucchese, Catanzaro, Vicenza, Salernitana, Como, Catania, Triestina, Reggina e Robur Siena“.