Reggina, la prima al Granillo giorno 12 agosto… o forse no?

La storia potrebbe ripetersi? Probabilmente si. Con i primi interventi sul manto erboso avvenuti qualche giorno addietro, diventa più che una ipotesi quella di una Reggina costretta a giocare il suo girone di Coppa Italia lontano da casa, così come era accaduto due stagioni addietro.

Si ricorda che gli amaranto sono stati inseriti nel gironcino a tre insieme a Siracusa e Vibonese e con quest’ultima dovrebbero scendere in campo domenica 12 agosto per il primo confronto ufficiale della stagione, con le altre due compagini che si sono affrontate ieri e la vittoria degli aretusei.

Al momento nessuna notizia ufficiale. C’è di parla di un incontro che dovrà avvenire questa mattina tra la società del presidente Praticò ed il delegato allo Sport Giovanni Latella, chi invece indica in mercoledi la data ultima di attesa per capire come risponderà il terreno di gioco alla semina e se eventualmente potrà essere calpestato già da domenica prossima.

Un’altra situazione di incertezza che potrebbe creare disagi. Di sicuro alla Reggina che non avrà la possibilità di giocare la prima partita della stagione in casa, mancato incasso e trasferta obbligata, ma allo stesso tempo, visti i ritardi nell’inizio dei lavori, sarebbe bene evitare di forzare la situazione, in modo da avere un terreno di gioco presentabile ed adeguato per l’inizio del campionato.