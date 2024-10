Reggina, con la Fidelis Andria per festeggiare la salvezza. Zeman: “Grazie ai tifosi”

Traguardo ad un passo. La Reggina, al fischio finale della gara con la Fidelis Andria, potrebbe festeggiare la matematica salvezza in Lega Pro. Se l’obiettivo sarà centrato già domani, dipende dagli amaranto ma non solo. Con una vittoria Coralli e compagni non avrebbero bisogno di tendere l’orecchio altrove, in caso contrario l’attenzione è puntata soprattutto sulla sfida tra Akragas e Juve Stabia, se i siciliani non dovessero vincere alla Reggina potrebbe bastare il pareggio o addirittura la sconfitta.

“Indossiamo la maglia della Reggina ed ogni gara che si gioca lo facciamo per vincerla. Tre punti per arrivare alla salvezza e noi cercheremo di conquistarla subito. Avevo ipotizzato dieci punti in più nel girone di ritorno, ne abbiamo fatti fino al momento undici. Non ci sono sassolini dalla scarpa da togliere, anche perché ancora non è stato raggiunto alcun risultato”, ha dichiarato Zeman in conferenza stampa.



Reggina vicina all’obiettivo stagionale, è già quasi tempo di bilanci. Il tecnico boemo ringrazia la città per il sostegno e non si sbilancia sul futuro: “L’ambiente reggino è stato fin troppo generoso e non smetterò mai di ringraziarlo. Per il futuro sarà sempre la società a decidere, dal tecnico alla squadra, il popolo reggino è inimitabile, sa regalare forti emozioni come in poche altre piazze si può respirare. Durante le prime otto giornate ho ricevuto proposte da tutto il mondo, dopo sinceramente no”.

Padroni di casa a caccia di una poltrona play-off, Fidelis Andria che a 180′ dalla fine del campionato non è ancora sicura di centrare il traguardo, per la Reggina quindi non ci saranno sconti o ‘regali’ di fine stagione. Zeman difficilmente toccherà l’impianto di squadra rispetto alle ultime settimane, sembrano essere due i dubbi del tecnico amaranto. Porcino, non al meglio, potrebbe lasciare il campo a Maesano con Cane spostato sulla sinistra. In attacco capitan Coralli scalpita per tornare dal primo minuto, il ballottaggio è con Leonetti.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-5-2)- Sala; Gianola, De Vito, Kosnic; Cane, Knudsen, Botta, De Francesco, Porcino: Leonetti (Coralli), Bianchimano. All. Zeman