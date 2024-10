Reggina, Laezza: “Abbiamo vinto da squadra. Dedica a Castiglia”

Maurizi in silenzio al termine della gara vinta dagli amaranto con la Paganese, per gli amaranto in conferenza stampa parla Laezza: “Vittoria dedicata a Castiglia, per il nostro capitano che ha subito un brutto infortunio. Oggi abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, in altre occasioni non ci eravamo riusciti. Abbiamo vinto da vera squadra, lottando. L’episodio del gol? Non l’ho rivisto ma dal campo sembrava gol, il difensore avversario era dentro la porta. L’impegno non è mai mancato, anche se i risultati in alcune circostanze non sono arrivati. Quota salvezza? Non lo so, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi”.