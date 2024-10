Reggina, l’agente Larosa: ‘Porcino e De Francesco? Adesso vi dico tutto’

di Michele Favano – De Francesco-Porcino, la storia infinita. Se ne parla dallo scorso giugno e sulla vicenda si è detto veramente di tutto. Ne ha parlato più volte la società manifestando il desiderio di arrivare ad una conclusione positiva, se ne è discusso più volte con il coordinatore tecnico Salvatore Basile, ripetuti sono stati gli interventi a sollecitare un incontro tra i vertici societari ed i procuratori dei due calciatori.

Abbiamo sentito telefonicamente l’agente di De Francesco e Porcino, l’avvocato Bruno Larosa, il quale in maniera esauriente, ha esposto l’intero percorso della vicenda, rivelando alcuni particolari che mettono chiarezza e luce su tanti aspetti:

“Partirei da una premessa. La Reggina è composta da persone serie con le quali c’è stata la possibilità di dialogare in maniera serena e costruttiva. Ho avvertito da parte loro un iniziale risentimento per il ritardo di un incontro che prima non sarebbe potuto arrivare. Per il semplice fatto che con De Francesco e Porcino abbiamo formalizzato le posizioni esattamente un mese addietro, quindi il deposito della procura tra i calciatori e la TMP Soccer che ha ufficializzato il nostro rapporto.

Fino a quel momento tra me e Porcino c’erano solo confronti amichevoli, il ragazzo mi ha chiesto qualche consiglio, ma non vi era alcuna possibilità di intervento.

Sulla vecchia posizione di De Francesco non entro nel merito della vicenda semplicemente perché non è di mia conoscenza. Quello che posso dire è che dopo una serie di confronti i due calciatori hanno deciso di affidarsi a noi.

Con la Reggina ci siamo incontrati lo scorso dicembre e ci siamo dati appuntamento a Milano per i prossimi giorni. Si è parlato di tutto, non solo di eventuale rinnovo. De Francesco e Porcino sono atleti straordinari, hanno manifestato ampia disponibilità a qualsiasi soluzione, precisando che insieme alle loro prospettive di carriera, in nessun modo la società dovrà essere messa in difficoltà. Porcino è di Reggio, grande tifoso della squadra amaranto, legatissimo alla città, società, De Francesco è il capitano. La società vuole trattenerli.

Tutti danno per scontata la loro partenza a gennaio? Se dovessi scommettere un euro, lo farei per una permanenza sicuramente fino a giugno. E non escludo che la loro esperienza in amaranto possa proseguire qualora gli venisse proposto un progetto tecnico interessante. L’aspetto economico è importante ma non prioritario.

Noi stiamo consigliando ai due di giocare al massimo delle potenzialità questo campionato, per il bene della Reggina e per quello loro, per poi capire quello che succederà immediatamente dopo”.