Reggina, Larosa: ‘Non aveva senso il rinnovo di Porcino e De Francesco. Fino a giugno?’

Quella di Porcino e De Francesco è storia interminabile. Chiaro che la discussione è sempre viva perché coinvolge i due elementi più rappresentativi della squadra ed a riconoscerlo è stata anche la società nel momento in cui ha consegnato ai due, i titoli di capitano e vicecapitano.

Sulla questione è intervenuto ancora una volta il loro agente Bruno Larosa, interpellato dai colleghi di Touring 104, nel corso della trasmissione “Tutti figli di Pianca”: “La Reggina ha provato a rinnovare il contratto dei due calciatori, ma c’è in loro la volontà di andare a confrontarsi in campionati superiori, aspirazione legittima, ma capisco anche la posizione della società.

Ci era stata prospettata la possibilità di rinnovo con la clausola che avrebbe liberato il loro vincolo alla Reggina nel caso fosse arrivata una chiamata a loro gradita. In questo tipo di situazione non sono stati interpellati i ragazzi, le scelte sono state fatte dall’agenzia che li gestisce. D’altronde ritengo non abbia senso rinnovare un contratto se l’idea è quella di andare via, sarebbe un controsenso.

Ad oggi registriamo tantissime manifestazioni di interesse verso i due calciatori, ma ancora nessuna trattativa reale. Il calciomercato spesso si sviluppa soprattutto negli ultimi giorni ed è proprio per questo che una soluzione definitiva alla vicenda potrebbe arrivare verso la fine.

Se la Reggina dovesse chiedere a Porcino e De Francesco la disponibilità a proseguire fino a giugno, i ragazzi lo farebbero senza alcun problema, sono molto legati alla Reggina ed alla gente di Reggio.