Reggina, le precisazioni del presidente Praticò sui possibili acquirenti

La notizia di possibili investitori su Reggio Calabria e la Reggina, ha suscitato clamore e grandissimo interesse. Se ne parla da diversi giorni, di ieri l’articolo di Gazzetta del Sud che ha scaturito nella stessa giornata le reazioni del primo cittadino, il quale ha fatto una serie di precisazioni in merito: “non sono garante di una trattativa per l’acquisizione della Reggina, ma accolgo eventuali interessi da parte di imprenditori, su investimenti che possano riguardare la nostra città oggi appetibile, anche per quello che riguarda l’impiantistica sportiva” e questa mattina, sempre dalle colonne dell’importante quotidiano, la nota anche del presidente Mimmo Praticò.

“Non ci risulta che il sindaco sia interessato, a nessun titolo, per alcuna trattativa relativa ad una possibile cessione della società Reggina 1914. Precisando che, a nostro giudizio, tale tipo di comunicazione può nuocere alla squadra in un momento in cui sta volgendo tutti gli sforzi per l’obiettivo programmato, la società afferma che, fino alla data odierna, non è a conoscenza di alcun contatto da parte di terzi; né di essere stata contattata in tempi recenti.

Pertanto, confermando i buoni rapporti sinergici con il sindaco della nostra città, la società ribadisce che è determinata, assieme allo staff tecnico e a tutti i calciatori, a scendere in campo per giocare la partita con la Casertana con totale impegno per raggiungere la vittoria grazie all’aiuto dei tifosi, dei cittadini reggini e metropolitani.

Tutti gli sforzi della società, sono protesi a concludere nel migliore dei modi la stagione in corso e contemporaneamente volti al futuro della Reggina.

Se ci sono imprenditori, nel momento in cui vi saranno delle situazioni da valutare, le valuteremo. Favori a nessuno”.