LFA Reggio: il DT Bonanno: 'Quando abbiamo preso Renelus, qualcuno rideva...'

Il punto della situazione su Gazzetta del Sud con il Dt Pippo Bonanno della LFA Reggio Calabria: “Per le difficoltà avute all’inizio credo che il bilancio sia positivo. Forse ci aspettavamo qualcosa in più in termini di continuità, ma siamo soddisfatti. Le tre davanti hanno avuto rispetto a noi la fortuna di partire in anticipo. Vi ricordo che a metà settembre eravamo ancora un cantiere aperto, mentre Trapani, Siracusa e Vibonese avevano già un bel vantaggio.

Per il prossimo anno non ci sarà bisogno di compiere rivoluzioni, per cui l’organico sarà soltanto puntellato. Ci stiamo confrontando e qualche profilo è stato già individuato. Il nostro attuale organico è ottimo, gente come Barillà, Salandria, Mungo e Provazza è in grado di dettare legge in serie D. Anche Renelus è bravo, anche se quando è stato preso siamo stati attaccati ingiustamente, c’era gente che sorrideva, invece adesso si è dovuta ricredere alla luce del suo rendimento. Accettiamo le critiche, ma quelle costruttive, la nostra è una società seria che intende portare avanti un progetto”.