LFA Reggio: al Granillo partita senza storia. Vittoria nettissima

Vittoria netta e schiacciante della LFA Reggio Calabria al Granillo. Una sola squadra in campo e match deciso praticamente subito con due reti nel giro di quattro minuti tra il quinto e il settimo. Una prova convincente quella fornita da Barillà e compagni, il capitano insieme a Provazza, reti a parte, migliori in campo. A tre giornate dalla conclusione la compagine reggina mostra uno stato di forma più che buono, certamente utile per affrontare i play off nel migliore dei modi. Per quello che possono servire. Quarto posto matematico, visti i riposi che dovranno affrontare le dirette concorrenti.

Primo tempo

L’indisponibilità di Martiner e le non buone condizioni fisiche di Renelus, portano il tecnico Trocini a qualche modifica nell’undici iniziale dove si registra l’esordio sin dal primo minuto di Rana e l’impiego di Rosseti al posto di Bolzicco.

Pronti via e subito spunto di Provazza sulla destra, pallone pericoloso in mezzo respinto in angolo. Il gol del vantaggio arriva al quinto minuto, neanche a dirlo proprio con Provazza. E’ bravissimo il capitano Barillà a servirlo sulla destra, devastante la sua progressione e precisa la conclusione, 1-0. Due minuti più tardi grande spunto sulla corsia di sinistra di Porcino, cross pennellato e puntualissimo di testa arriva Barillà, 2-0 e decimo gol stagionale.

Al sedicesimo gran giocata di Porcino che serve un assist perfetto a Rosseti. L’attaccante ben piazzato si allunga ma conclude male. Altra occasione poco dopo il ventesimo con Barillà che da buona posizione preferisce servire di testa Rosseti, il portiere Cabriglia interviene e impedisce il tocco a porta vuota all’attaccante. A sette dal termine si vede per la prima volta il Canicattì con una buona iniziativa di Iezzi che dopo un bel dribbling preferisce metterla in mezzo anzichè tirare, palla in angolo. Si chiude la prima frazione di gioco con il risultato di 2-0 e una sola squadra in campo, la LFA Reggio Calabria.

Secondo tempo

Ritmi molto bassi dopo una prima parte intensa. Al dodicesimo, cross dalla sinistra per il Canicattì, testa di Bonilla di poco fuori. Gioia Provazza, dopo una geniale imbucata di Mungo, entra in area e con un bolide supera il portiere, minuto diciotto 3-0. Ci provano gli ospiti su angolo, il nuovo entrato Berru manda sopra la traversa di testa. Grave errore di Mungo che perde palla e consente la ripartenza al Canicattì. A tu per tu ancora Bonilla con Martinez, si supera l’estremo difensore amaranto e manda in angolo. Qualche minuto più tardi il portiere reggino respinge una conclusione pericolosa.

Tiro a giro di Mungo, grande risposta di Cabriglia a dieci dalla fine. E sulla vittoria amaranto ci mette la firma anche Renelus con una bellissima conclusione. L’esterno era entrato in campo qualche minuto prima al posto di un applauditissimo Barillà. Dopo il 4-0, fuori Rosseti, al suo posto Bolzicco. Nei minuti finali c’è spazio per un palo e un incrocio colpiti nella stessa azione da Belpanno prima e Renelus dopo. Arrotonda ancora di più il punteggio il rientrante Dervishi, assente da tanto tempo, che chiude benissimo un assist dalla sinistra di Bolzicco. Risultato finale 5-0.

I tifosi della Curva Sud, che hanno cantato dal primo all’ultimo istantea, anche questa volta hanno richiamato l’attenzione di Ballarino su identità e tradizione. Il patron ha risposto con un ok.