Serie D: LFA Reggio, quarto posto matematico. I risultati e la classifica

Trapani e Vibonese non fanno sconti. Occasioni perse per accorciare per San Luca e Locri

Non si fanno sconti in serie D. Il Trapani strapazza il Portici nonostante la promozione in tasca e vince in terra campana con un punteggio larghissimo, 5-0. Lo stesso con il quale la LFA Reggio batte al Granillo il Canicattì conquistando matematicamente il quarto posto, visti i riposi che dovranno affrontare le dirette concorrenti. Anche la Vibonese, che nulla ha più da chiedere al campionato, gioca e vince in casa del San Luca.

I risultati della giornata

Portici – Trapani 0-5

Acireale – Real Casalnuovo 1-1

Gioiese – Città di S. Agata 2-2

LFA Reggio Calabria – Canicattì 5-0

Licata – Ragusa 2-0

Nuova Igea – Locri 4-0

San Luca – Vibonese 0-1

Siracusa – Castrovillari 3-1

Riposano: Sancataldese e Akragas

