LFA Reggio Calabria: il Ds Pellegrino parla di Bandecchi e del S. Agata

A “Pianeta Dilettanti” il Ds Pellegrino risponde alle domande su Bandecchi ed il centro sportivo S. Agata: “Bandecchi? Voglio essere sincero, è una persona che mi sta anche simpatica. Perché dubitare rispetto a quello che dice, poi si può essere d’accordo o meno anche riguardo il modo in cui lo fa, può essere criticato o no. Lui oggi si è messo in politica, cerca di fare le cose al meglio e basta, alla base metto come prima cosa sempre il rispetto.

Dal punto di vista tecnico sul bando non posso rispondere. Non ci sono dubbi che per creare un futuro a livello di settore giovanile, sia importante una struttura come il centro sportivo S. Agata. Si parla tanto di giovani, la verità è che ci vuole tempo, passione, investimenti, crederci. Reggio Calabria per tradizione ha sfornato tantissimi giocatori importanti, esistono dei territori dove ci sono maggiori possibilità rispetto ad altri e questo è uno di quelli. Pazienza, voglia, credibilità, competenza, senza questi aspetti uniti a quelli che ho già elencato non si va da nessuna parte.

Una categoria diversa come un campionato professionistico può accelerare questo percorso“.