Calciomercato LFA Reggio: il Ds Pellegrino parla dell’attacco e dell’attaccante

Nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti“, è intervenuto il Ds della LFA Reggio Calabria Maurizio Pellegrino. Diversi gli argomenti trattati, non poteva mancare quello riguardante l’attacco sterile e l’attaccante: “Contro il San Luca non siamo riusciti ad ottimizzare le cinque vittorie consecutive, dispiace soprattutto giocando in casa dove nell’arco della stagione abbiamo avuto delle difficoltà. Meglio con l’Acireale, dovevamo continuare su quella falsariga e per quello che riguarda il primo tempo ci eravamo anche riusciti, ma non abbiamo concretizzato. Poi è arrivato in maniera inattesa il gol di Pelle e contro qualsiasi avversario non è mai facile ribaltare.

Rimane l’amaro in bocca non tanto per la prestazione quanto per le tante occasioni da rete fallite. L’attaccante? Sento parlare anche io di questa necessità che avremmo, ma il discorso parte da lontano. Noi siamo partiti in piena emergenza e non potevamo preventivare di avere tante assenze per infortuni, cosa avvenuta subito con Rosseti e facendo giocare Coppola che è un 2005. Non c’era la possibilità di intervenire subito in maniera forte, poi è arrivato Bolzicco. In organico i tre attaccanti c’erano, Rosseti ha avuto molti problemi fisici ma è un lusso per questa categoria. Nel momento in cui abbiamo costruito la squadra, la percentuale di errore era facilissima, si è puntato soprattutto sull’equilibrio complessivo e non va sottovalutata in questo senso la qualità della nostra difesa“.