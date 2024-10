LFA Reggio Calabria: le tre trasferte verità e quel dato che preoccupa

Arriva il momento della verità. La LFA Reggio Calabria gioca domenica la prima delle tre trasferte insidiose che potrebbero dire molto su questo finale di campionato e quindi l’accesso alla griglia play off. Si parte con la capolista Trapani che in questa stagione ha vinto ventisei volte sulle ventitre in cui è scesa in campo e non conosce ancora il segno della sconfitta. Poi ci saranno Vibonese e Real Casalnuovo con in mezzo gli impegni casalinghi contro Castrovillari e Akragas. Trasferte dalle quali bisognerà portare punti se si vuole alimentare ancora la speranza di arrivare a quell’obiettivo minimo dichiarato più volte da società, tecnico e calciatori. Nonostante il vantaggio di quattro punti sulla sesta e i riposi programmati per le dirette concorrenti, diciamo subito che il compito per la squadra di Trocini non sarà dei più semplici, ricordando pure quanto accaduto fino al momento e cioè lo zero in fatto di vittorie sul campo contro le prime della classifica (Trapani, Siracusa, Vibonese, Città di S. Agata, Real Casalnuovo).

Un trend che se non viene invertito rischia di far perdere posizioni in graduatoria agli amaranto e di conseguenza scivolare dall’attuale posizione occupata. Facile immaginare che anche contro la capolista si proseguirà sul percorso tattico ripreso la scorsa domenica con il Ragusa. Quattro uomini a difendere davanti a Vercea, un centrocampo a tre che però molto probabilmente non potrà contare sulla presenza di Mungo e quel tridente offensivo che oggi sembra offrire le garanzie migliori. Poi, come tante, troppe volte abbiamo ripetuto nel corso di questo campionato, sarà l’atteggiamento a fare la differenza, insieme a quella continuità più volte reclamata ma che fino a oggi è venuta meno. Speriamo sia la volta buona.