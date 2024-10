Reggina: Liotti esalta e qualità di Menez, Bellomo e Mastour. Poi su Denis…

Motivato, carico ed in compagnia di Denis e Rolando, l’esterno Daniele Liotti è stato intervistato su Reggina Tv nel corso della trasmissione Passione Amaranto: “Dopo una buona parte di ritiro iniziamo la seconda per arrivare pronti per l’inizio del campionato. Quella con la Reggina è stata una trattativa che aveva avuto inizio la scorsa estate. A Pisa mi sono voluto inizialmente giocare le mie carte, ma qualche infortunio me lo ha impedito. A gennaio sono arrivato trovando un gruppo già formato e vincente e l’inserimento è stato graduale, diversamente da adesso che conosco benissimo tutti e son partito dall’inizio.

La serie B è un campionato con tante ottime squadre, noi faremo la nostra parte. Menez, Lafferty, Bellomo, Mastour è un bel vedere in questi giorni di allenamento, la loro qualità ci aiuterà moltissimo nel corso della stagione. Denis più passano gli anni, più si impegna a fare di più. Si allena sempre al massimo e punta anche quest’anno a fare benissimo.

Dispiace quando dopo un campionato straordinario ed un gruppo così unito, si debbano salutare dei compagni. Ma purtroppo con questa regola delle liste Over si è costretti a farlo, fa parte del calcio, lo sappiamo bene e siamo pronti anche a questo. Mi auguro di poter fare qualche gol in più rispetto allo scorso anno”.